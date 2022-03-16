İngiltere Başbakanı Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'le görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Başbakanı Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'le görüştü

AA - Zuhal Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'le görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ticaret konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la Rusya- Ukrayna savaşı, enerji ve ticaret konularını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Bin Zayid'le Abu Dabi'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'ya savaş açmasının yarattığı kaosla ilgili derin endişelerini dile getirdiği ve küresel enerji piyasasında istikrarı geliştirmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı bildirildi.

İki liderin, İngiltere ve BAE arasında uzun süredir devam eden ortaklığı memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, liderlerin, iki ülke arasındaki enerji güvenliği, yeşil teknoloji ve ticaret konularında iş birliğini artırma fırsatlarını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca Yemen'de Husiler dahil artan küresel tehditler karşısında güçlü güvenlik, savunma ve istihbarat iş birliğini güçlendirme ihtiyacı üzerinde hemfikir olduğunu belirtti." ifadesine yer verildi.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

England, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title