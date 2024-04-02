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İngiltere Başbakanı Gazze'deki yardım gönüllülerinin ölümünü ele aldı

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde, aralarında 3 İngiltere vatandaşının da bulunduğu World Central Kitchen (WCK) yardım gönüllülerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybetmesini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak, Gazze'de dün yapılan hava saldırısında, 3 İngilizin de aralarında bulunduğu WCK yardım gönüllülerinin öldürülmesiyle dehşete düştüğünü, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebini dile getirdi.

Başbakan (Sunak), Gazze'de çok fazla yardım görevlisi ile sivilin hayatını kaybettiğini, durumun giderek daha dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Görüşmede, İngiltere'nin İsrail'den talepleri de sıralandı.

İngiltere, İsrail'den insani yardımlara uyguladığı engellemeleri sona erdirmesini, Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarıyla gerginliğe son verilmesini, hastaneler ve su şebekesi gibi sivil altyapının korunması ve tamir edilmesi için acil adımlar atmasını istedi.

Başbakan (Sunak), "İsrail'in Hamas'ı mağlup etme yönündeki haklı amacına, Gazze'de bir insani felaketin yaşanmasına izin vererek ulaşılamayacağını" kaydetti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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