İngiltere Başbakanı Gazze'deki Gelişmeleri İsrail ve Katar Liderleriyle Görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'deki gelişmeleri ve sona eren 'insani ara'yı ele aldığı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde sivil kayıpların önlenmesi, Gazze'ye yardım akışının engellenmemesi ve esirlerin salıverilmesi konuları da ele alındı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'de sona eren "insani ara" ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, Herzog ve Şeyh Temim'le Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bir araya geldi.

Herzog'la görüşmede sona eren "insani ara"nın ele alındığı belirtilen açıklamaya göre Sunak, sivil kayıpların önlenmesi ve Gazze'ye yardım akışının engellenmemesi için en üst seviyede önlem alınması mesajını iletti.

Esirlerin salıverilmesi konusunun da görüşüldüğü kaydedilen açıklamada Sunak, Batı Şeria'da gerginliğin düşürülmesinin önemini vurguladı.

Şeyh Temim'le yapılan görüşmede de ikili, "insani aranın" Gazze'ye yardımların girişi ve esirlerin salıverilmesi açısından önemine değindi.

Açıklamada, "Başbakan, Katar Emiri'ne insani ara verilmesindeki katkısından dolayı teşekkür etti. Liderler, insani aranın sona ermesinden derin üzüntü duyduklarını ve esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için devam eden çalışmaların önemini vurguladı." ifadeleri yer aldı.

Sunak, iki devletli çözümün hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güvenliği ve refahı için önemli olduğuna dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı, Dubai'deki COP28 kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da Gazze'deki gelişmeleri görüşmüştü.