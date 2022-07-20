İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi. İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi. Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti. Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Güncel Haberler

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