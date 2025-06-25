İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner'den İsrail'e Sert Eleştiri

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İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini dehşet verici olarak nitelendirerek, askeri operasyonların genişletilmesine ve insani yardımların engellenmesine karşı olduklarını açıkladı. Rayner, Parlamento oturumunda, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, İsrail'in Gazze'deki son eylemlerinin dehşet verici olduğunu ve ters etki yarattığını belirterek, "Askeri operasyonların genişletilmesine, yerleşimcilerin şiddet eylemlerine ve insani yardımların engellenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." dedi.

Rayner, İngiltere Parlamentosundaki oturumda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki son duruma ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, İsrail'in Gazze'de un kuyruğunda beklerken öldürdüğü Filistinlileri hatırlattı.

Corbyn, İsrail'in soykırım eylemleri, savaş suçları, Gazze'yi işgali ve Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle kınandığının altını çizerek, İngiltere'nin neden Gazze'de pek çok cana mal olan F-35 jetlerinin parçalarını İsrail'e tedarik ettiğini sordu.

Milletvekili Corbyn ayrıca, "Savaş suçları ve soykırım söz konusu olduğunda, bu ülke nasıl oldu da uluslararası hukukun yanlış tarafında yer alan bir duruma geldi? Başbakan Yardımcısı, politikalarımızın bu tehlikeli duruma nasıl geldiğine dair bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunan özel üye tasarısını destekleyecek mi?" sorusunu yöneltti.

Başbakan Yardımcısı Rayner, Corbyn'nin sorularına verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in son eylemleri dehşet verici ve ters etki yaratıyor. Askeri operasyonların genişletilmesine, yerleşimcilerin şiddet eylemlerine ve insani yardımların engellenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerini askıya aldık ve Batı Şeria'daki yerleşimci genişlemesine destek veren aşırılıkçıları yaptırımlara tabi tuttuk. Soykırımın hükümetler tarafından değil, yetkili uluslararası mahkemeler tarafından kararlaştırılması uzun süredir geçerli olan bir ilke ve uluslararası insani hukuku ihlal edebilecek silahları doğrudan İsrail ordusuna satmıyoruz."

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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