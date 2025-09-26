İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'den Gazze ve Yapay Zeka Açıklamaları

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Gazze'de yaşananların insanlık dışı ve savunulamaz olduğunu belirterek, "Şu an sona ermeli." dedi.

Lammy, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Lammy, "Bugün bir ülkenin haklarını savunup diğerlerininkini reddetmiyoruz. BM Şartı pusulamızdır. Bu nedenle İsrail-Filistin trajedisiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Gazze'de yaşananlar kesinlikle savunulamaz, insanlık dışıdır, meşru gösterilemez ve şu an sona ermelidir." diye konuştu.

Filistin ve İsrail halkının daha iyi bir yaşamı hak ettiğini aktaran Lammy, İsrail'in hayat kurtaracak insani yardımları engellemesine ve ortaya çıkardığı kıtlığa dikkati çekti.

Lammy, İsrail'in artan saldırıları ve Filistinlilerin yerinden edilmesiyle ilgili, "Koordine edilmiş diplomatik hamleler barış umudunu canlı tutuyor. Bölgede ve ötesinde ABD'nin desteğiyle kalıcı bir barış planı için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İlhak kesinlikle önlenmelidir." diyen Lammy, barışın gelmesi ve Gazze saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardımların Gazze'ye girmesi çağrısını yineleyen Lammy, "Filistin'in yanındayız çünkü BM Şartı'nın eşit haklar, kendi kaderini tayin etme değerlerine inanıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın da yanında olduklarını vurgulayan Lammy, "Saldırganlığın galip gelmesine izin verirsek tüm dünya bedel öder. Ukrayna'da kalıcı barışa tüm dünyanın ihtiyacı var." diye konuştu.

Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini öne sürerek, "Ukrayna'nın bugün, yarın ve 100 yıl sonra da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

BM'de reformu desteklediklerini belirten Lammy, değişen dünyada yapay zekanın değişimi getiren en önemli güçler arasında yer aldığını söyledi.

Lammy, yapay zekanın doğru kullanımıyla ekonomilerin büyüyeceği, suçlarla daha iyi mücadele edileceğini kaydetti.

Yapay zekanın dezenformasyonu yayma, suç ve manipülasyonda da kullanıldığına dikkati çeken Lammy, "Organize suç örgütleri, yapay zekayı dolandırıcılıkta kullanıyor. Görülmemiş ölçüde kurbanları var. Yapay zeka, özgürlüğü de artırabilir baskıyı da. Yapay zeka doğruyu da güçlendirebilir yalanı da. Sadece işbirliğiyle yapay zekayı doğru yola sokabiliriz." dedi.

Lammy, yapay zekaya birlikte yatırım yapılması gerektiğinin altını çizerek, 10 Afrika ülkesinde yapay zeka altyapısı kurmak için işbirliği yaptıklarını söyledi.