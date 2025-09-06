İngiliz Yardım Gönüllüsünün Ölümü: Avukat İngiltere'yi Eleştirdi

İsrail'in Gazze'de geçen yıl düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İngiliz yardım gönüllüsü James (Jim) Henderson'ın ailesinin avukatı Forz Khan, İngiltere'nin İsrail'e desteği nedeniyle saldırı konusunda bilgi vermekten yana gönülsüz davrandığını söyledi.

ABD merkezli Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) adlı yardım kuruluşu adına Gazze'de bulunan yardım gönüllülerinden Henderson ve beraberindekiler, Nisan 2024'te İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

Henderson dahil yabancı uyruklu ve Filistinli 7 çalışanın hayatını kaybettiği saldırının çatışmasızlık bölgesinde, üzerinde WCK logosu bulunan konvoya yönelik gerçekleşmesi tepki çekti.

Çok sayıda ülke ve uluslararası örgüt saldırıyı kınarken dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İsrail'in acilen neler yaşandığını soruşturmasını istiyoruz." dedi.

Ayrıca dönemin Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak saldırıyı kınadı.

Saldırının üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yılda yaşananları AA muhabirine değerlendiren Henderson ailesinin avukatı Khan, "(Yardım gönüllüleri) İsrail'in sahip olduğu ve kesinlikle yanlış olan bilgiler ışığında öldürüldüler. Araçlarında logo vardı. Buna rağmen, her şey bilinmesine rağmen öldürüldüler. İsrail'in eylemleri neticesinde acı çeken Filistinlilere yardım için oradaydılar." diye konuştu.

"Büyük ihtimalle İngiliz gözlem uçağı saldırı görüntülerini kaydetti"

İngiltere'de İsrail'in saldırıya ilişkin açıklamalarını adli ve tıbbi olarak inceleyecek mahkemenin bulunduğunu anlatan Khan, "İngiliz hükümeti, gelinen noktada bilgi vermekten yana gönülsüz davranıyor. Bu, hükümetin büyük ölçüde vatandaşından çok İsrail'e desteğinden kaynaklanıyor. Kendi vatandaşı katledilmiş olsa bile durum böyle." dedi.

Khan, İngiltere'nin saldırıya ilişkin detaylı görüntülere de sahip olabileceğini öne sürerek, "Saldırı yaşandığı anlarda (Kıbrıs adasının güneyinde bulunan) Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Akrotiri üssünden kalkan gözlem uçağı havadaydı ve o bölgede uçuyordu. Büyük ihtimalle o uçak bu saldırının görüntülerini kaydetti." ifadelerini kullandı.

Bu görüntülerin istendiğini ancak bu konuda açıklama yapılmadığının altını çizen Khan, hükümetten açıklık istediklerine dikkati çekti.

Khan, yardım çalışanının öldürülmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak, "(İngiltere hükümeti) Soykırıma yardım ve yataklık yapıyorlar. Bu da bu hükümetin önde gelen üyelerini çok ciddi bir suçun zanlısı haline getiriyor. Onlardan Filistinlilerin İsrailli işgalcilerini püskürtme çabalarına yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.