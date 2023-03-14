İngiliz Uzman: Çin Ekonomisinin Toparlanması Birçok Ülkenin Büyümesine Canlılık Katacak

Direktörler Enstitüsü Londra Şubesi Başkanı John McLean'a göre, Çin'in ekonomik toparlanmasının diğer birçok ülkenin büyümesine canlılık katması bekleniyor.

Direktörler Enstitüsü Londra Şubesi Başkanı John McLean'a göre, Çin'in ekonomik toparlanmasının diğer birçok ülkenin büyümesine canlılık katması bekleniyor.

SES 1 (İngilizce): JOHN MCLEAN, Direktörler Enstitüsü Londra Şubesi Başkanı:

"Motor artık hazır ve harekete geçecek. Dolayısıyla beklentim, Çin ekonomisinin yüzde 4,9-5 gibi bir büyüme oranına ulaşacağı ve bu oranın üzerinde büyümeye devam edeceği yönünde.

Şimdiden çok sayıda Çin heyetinin Avrupa'ya gittiğini ve aynı zamanda İngiltere'ye geldiğini gördük. ve bu gerçekleşmeye başlar başlamaz, İngiltere'den insanlar da Çin'e gitmeye başlayacak.

Bunun aslında daha büyük bir hareket doğuracağını düşünüyorum. Bu yüzden bunun her iki taraf için de bir kazan-kazan olabileceği konusunda eminim."

Uzman, Çin'deki güçlü iç pazar nedeniyle Çin ekonomisinin büyüme beklentilerine güvenoyu verdiğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): JOHN MCLEAN, Direktörler Enstitüsü Londra Şubesi Başkanı:

"Bence kilit nokta Çin'in devasa bir iç pazara sahip olması. Çin son derece başarılı bazı küresel şirketlere sahip ve bazı önemli ve gelişmekte olan teknolojilerde dünya lideri konumunda.

Bu nedenle devam eden temel büyüme beklentilerine sahip, çünkü bunu yapabileceği konusunda kendini kanıtlanmış durumda.

Çin hızla zenginleşen ve finansal açıdan daha sofistike hale gelen bir nüfusa sahip; bu da söylediğim gibi emeklilik, varlık yönetimi ve aynı zamanda farkındalık açısından fırsatlar sunuyor çünkü bence Çin'deki borsaların niteliklerine bakarsanız, bu yıl özellikle başarılı olduklarını görürsünüz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor. (XHTV)