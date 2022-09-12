İngiliz Üniversitesi, Çin ortaklığındaki havacılık araştırma merkezlerini kapatıyor

İngiltere'nin Imperial College Üniversitesi, Çinli havacılık endüstrisi şirketleri ortaklığında kurulan iki araştırma merkezini kapatma kararı aldı.

Guardian gazetesinin haberine göre, üniversitenin kararı, ulusal güvenliği ilgilendiren kritik konulardaki bilimsel bilgi ve araştırmaların yabancılarla paylaşılması denetleyen hükümet bağlı Müşterek İhracat Kontrol Biriminin (ECJU), merkezlerin yaptığı iki lisans başvurusunu reddetmesinin ardından geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) sponsorluğundaki Yapısal Tasarım ve İmalat Merkezi ile Pekin Havacılık Malzemeleri Kurumu (BIAM) ortaklığındaki Malzeme Karakterizasyon, İşleme ve Modelleme Merkezinin yıl sonuna kadar kapatılacağı bildirildi.

Çin'in önde gelen askeri ve sivil havacılık tedarikçilerinden AVIC sponsorluğundaki araştırma merkezi, ileri teknoloji havacılık malzemeleri üzerinde çalışırken, BIAM ortaklığındaki merkez ise yüksek performans bataryalar, jet motoru parçaları ve darbeye dayanıklı uçak camları geliştirilmek üzere araştırmalar yürütüyordu.

Çinli şirketler iki araştırma merkezine 10,5 milyon sterlinden fazla yatırım yapmıştı.

Her ne kadar söz konusu araştırma merkezlerinin amacı sivil havacılığın geliştirilmesi olarak açıklansa da, AVIC ve BIAM'ın Çin ordusunun tedarikçisi olması, geliştirilen teknolojilerin askeri modernizasyon için kullanılabileceğine dair endişeler doğurduğu anlaşılıyor.

Son dönemde Çin ile başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulması, Sincan ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine dair eleştiriler teknoloji alanındaki akademik ortaklıkları da etkiliyor.

İngiltere'de son 3 yılda Imperial College bünyesindekiler dışında Çinli şirketlerin ortak olduğu 5 araştırma projesine son verildi. Bunlar arasındaki roket üreticisi Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) ile iş birliğinden vazgeçilmesinde, kuruluşun bünyesinde bulunduğu şirketin ürettiği dronların Sincan Özerk Bölgesi'nde yürütülen kitlesel takip programlarında kullanıldığı iddiası rol oynadı.

Müşterek İhracat Kontrol Birimi, 2018'den bu yana, Çinli ortaklarla iş birliği ile geliştirilen Imperial College'ın 3, Manchester Üniversitesinin ise 5 lisans başvurusunu geri çevirdi.

İngiliz istihbarat kurumu MI5 ve ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın başkanları, temmuzda ayında yaptıkları açıklamada, Çin'in İngiltere'deki üniversitelere yönelik casusluk tehdidine dikkat çekmişti.