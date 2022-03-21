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İngiliz turistten şaşırtan yöntem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiliz turistten şaşırtan yöntem

İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıkan İngiliz turist, kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor.

İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıkan İngiliz turist, kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor.

Çıktığı dünya turu kapsamında Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen İngiliz turist Thomas Sem, kamp kurduğu alanın yakınındaki sahilde dedektörle arama yaparken görüntülendi. İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıktığını söyleyen Sem, yol güzergahında bulunan her sahilde dedektörle arama yaptığını, bulduklarıyla da bütçesine katkı sağladığını söyledi. Sem, "İngiltere'den eşimle birlikte karavanla yola çıktık. Amacımız bütçemiz dahilinde bir çok ülkeyi gezmek. Kısıtlı olan bütçemize katkı sağlamak ve daha çok ülke gezebilmek amacıyla yol güzergahımızda bulunan sahillerde dedektörle tarama yapıyorum. Bir çok metal parçası, bazen küpe ve yüzük de denk geliyor. Türk parası buluyorum. Bulduğumu değerlendirerek gezi alanımızı genişletmeye çalışıyorum. Türkiye sahilleri, doğası ve tarihi yerleri ile gerçekten gezilmeye, görülmeye değer. İnsanları cana yakın, yemekleri ise mükemmel" dedi.

(Ali Tandoğan/ İHA)

İngiliz turistten şaşırtan yöntem

İngiliz turistten şaşırtan yöntem

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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