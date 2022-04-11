İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

Bodrum İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle İngiliz vatandaşı Michael Jenkins, Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Bodrum İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle İngiliz vatandaşı Michael Jenkins, Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Bitez Yalı Cami İmam Hatibi Mehmet Atmaca'nın rehberliğinde Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Jenkins için Tepecik Camisinde ihtida merasimi düzenlendi.

Tepecik Cami İmam Hatibi Yüksel Kılınçarslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Jenkins'e İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Eşinin Müslüman olduğunu, onun vesilesiyle İslam'ın güzelliklerini öğrenerek böyle bir karar aldığını belirten Jenkins, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Kapancı, İngiliz vatandaşı Michael Jenkins'e "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

AA / Ali Ballı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title