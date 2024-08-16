İngiliz Turist Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Çocuğun Bisikletini Tamir Etti

Ankara'nın Nallıhan ilçesini gezen Fred Erwin, bir çocuğun bisikletini tamir etti.

İlçe merkezini ziyaret eden İngiliz turist, bisikletinin zinciri bozulan ve tekeri patlayan Furkan Yağız Atalay ile tanıştı.

Ülkesinde bisiklet tamiri yaptığını belirten Erwin, çocuğa yardım ederek bisikletini onardı.

Fred Erwin ile ilçede tanıştığını ifade eden tercüman Poyraz Buğdaycı, "Fred, İngiltere'den bisikleti ile dünyayı gezmek için yola çıkmış. Nallıhan'da tanıştık ve konuşurken kendisinin bisiklet tamirciliği yaptığını öğrendim. O esnada yanımıza gelen Furkan Yağız Atalay'ın lastiği patlayan ve zinciri bozulan bisikletini tamir etti. Daha sonra Fred ile yemek yiyerek kendisini yolcu ettik." dedi.