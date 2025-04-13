İngiliz Şirketler Çin Pazarında Büyük Fırsatlar Görüyor

LONDRA, 13 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin Güney Çin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mark Clayton, Çin'deki İngiliz şirketlerin marka ve ürünlerine büyük güven beslendiğini belirterek, İngiliz şirketlerin Çin'in geniş tüketici pazarında önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Clayton, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide Çin'in dinamik tüketici sektöründe önemli düzeyde sermaye, potansiyel satış hacmi ve kullanılmayan pazar payı bulunduğuna dikkat çekti.

Clayton, Çin'in ekonomik büyüme modelini geleneksel imalat ve altyapıya bağımlılıktan uzaklaştırarak tüketime doğru kaydırmak için aktif şekilde çalıştığını belirtti. Çin'de 20 yıllık iş tecrübesi olan deneyimli iş insanı, "Çin'de insanların harcama yapmasını sağlamak için uygulamaya konulan pek çok politika var" dedi.

Çin pazarının büyüklüğünün İngiliz şirketleri için güçlü bir teşvik unsuru olduğunu kaydeden Clayton, Çin'deki orta sınıfın İngiltere'nin tüm nüfusundan daha büyük olduğuna işaret etti.

Clayton söz konusu açıklamaları 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı öncesinde yaptı. İngiltere'nin bu yıl onur ülkesi olarak büyük stantla katılacağı fuara 27 İngiliz markası katılıyor. Bu markaların birçoğu Çinli platformlarla işbirliği içinde elektronik ticaret alanında da temsil ediliyor.

Fuar 13-18 Nisan tarihlerinde Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da düzenlenecek.