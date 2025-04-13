Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

İngiliz Şirketler Çin Pazarında Büyük Fırsatlar Görüyor

İngiliz Şirketler Çin Pazarında Büyük Fırsatlar Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Çin Ticaret Odası Başkanı Mark Clayton, İngiliz şirketlerinin Çin'in geniş tüketici pazarında önemli fırsatlara sahip olduğunu ve Çin'in dinamik tüketici sektöründe önemli düzeyde potansiyel bulunduğunu vurguladı. Clayton, Çin'in ekonomik modelini tüketime yönlendirdiğini belirtirken, İngiliz markalarının 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na katılacağını da duyurdu.

LONDRA, 13 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin Güney Çin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mark Clayton, Çin'deki İngiliz şirketlerin marka ve ürünlerine büyük güven beslendiğini belirterek, İngiliz şirketlerin Çin'in geniş tüketici pazarında önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Clayton, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide Çin'in dinamik tüketici sektöründe önemli düzeyde sermaye, potansiyel satış hacmi ve kullanılmayan pazar payı bulunduğuna dikkat çekti.

Clayton, Çin'in ekonomik büyüme modelini geleneksel imalat ve altyapıya bağımlılıktan uzaklaştırarak tüketime doğru kaydırmak için aktif şekilde çalıştığını belirtti. Çin'de 20 yıllık iş tecrübesi olan deneyimli iş insanı, "Çin'de insanların harcama yapmasını sağlamak için uygulamaya konulan pek çok politika var" dedi.

Çin pazarının büyüklüğünün İngiliz şirketleri için güçlü bir teşvik unsuru olduğunu kaydeden Clayton, Çin'deki orta sınıfın İngiltere'nin tüm nüfusundan daha büyük olduğuna işaret etti.

Clayton söz konusu açıklamaları 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı öncesinde yaptı. İngiltere'nin bu yıl onur ülkesi olarak büyük stantla katılacağı fuara 27 İngiliz markası katılıyor. Bu markaların birçoğu Çinli platformlarla işbirliği içinde elektronik ticaret alanında da temsil ediliyor.

Fuar 13-18 Nisan tarihlerinde Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da düzenlenecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.