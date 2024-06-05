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İngiliz Sanatçı John Surman İstanbul'da Konser Verecek

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İngiliz sanatçı John Surman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Surman'a vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Stronen eşlik edecek. Serbest cazın öncüsü olarak bilinen Surman, yeni albümündeki şarkıları seslendirecek.

İngiliz sanatçı John Surman, 12 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Saksafon, klarnet ve synthesizer icra eden John Surman'a konserde, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft, davulda ise Thomas Stronen eşlik edecek.

John Surman Quartet, "Words Unspoken" adlı yeni albümündeki şarkılardan oluşan bir repertuvarı seslendirecek.

Serbest cazın öncüsü olarak görülen sanatçı, kariyerinin ilk on yılında serbest ve modal caz alanında önemli eserler üretti.

İngiliz cazının önemli isimleri arasında yer alan Surman, 1960'ların ortalarında Mike Westbrook Band'de bariton saksafon çalarak tanındı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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