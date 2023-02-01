İngiliz Polisi 97 Kişinin Öldüğü Futbol Faciası İçin 34 Yıl Sonra Özür Diledi

LONDRA, 1 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin en üst düzey polis yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada 1989'da meydana gelen ve 97 Liverpool FC taraftarının hayatını kaybettiği Hillsborough felaketinin ana nedeninin polisin hatası olduğunu kabul etti.

LONDRA, 1 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin en üst düzey polis yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada 1989'da meydana gelen ve 97 Liverpool FC taraftarının hayatını kaybettiği Hillsborough felaketinin ana nedeninin polisin hatası olduğunu kabul etti.

Polis Akademisi (The College of Policing) ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) yaptıkları simgesel öneme sahip ortak yazılı açıklamada Hillsborough ailelerinden özür diledi.

Hillsborough Aileleri Raporu'nun önsözünde Polis Akademisi CEO'su ve Emniyet Genel Müdürü Andy Marsh ve NPCC Yönetim Kurulu Başkanı Martin Hewitt, "97 kadın, erkek ve çocuk yasadışı şekilde öldürüldü. Polis hataları, trajedinin ana nedeniydi ve polis hataları, o günden bu yana aile üyelerinin hayatlarını karartmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

1989 yılında Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanacak FA Kupası yarı final maçının başlarında ortaya çıkan izdihamda 97 taraftar hayatını kaybetmiş, yaklaşık 800 taraftar yaralanmıştı. Sheffield şehrinde yer alan Hillsborough Stadyumu'ndaki maç birkaç dakika içinde iptal edilmişti.

Trajediden bu yana taraftarlar, Liverpool FC'nin desteğiyle adalet için savaşıyor.

Marsh, "Polis hizmetleri, Hillsborough felaketinde yakınlarını kaybedenlere yıllardır yardımcı olmamıştır ve bu hizmetlerin bu kadar yanlış bir yaklaşım benimsemesinden dolayı özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Marsh, "Hillsborough, polislikte kalıcı bir değişimin mihenk taşını temsil ediyor ve polis liderleri, korku ya da kayırma olmaksızın, dürüstlük ve empatiyle hareket eden modern ve dinamik polis hizmetleri oluşturma kararlığına sahiptir" diye ekledi.