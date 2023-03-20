İngiliz parlamento heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

İngiltere parlamentosundan bir grup milletvekili, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

İngiltere parlamentosundan bir grup milletvekili, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından milletvekili Bon Stewart'ın başkanlık ettiği 6 kişilik heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

Tsai, görüşmede, İngiliz milletvekillerinden Tayvan'ın Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) katılımı için destek istedi.

İngiltere'nin de üyelik başvurusu yaptığı anlaşmanın Taipei ile Londra'nın ikili ticaretini ve ekonomik bağlarını derinleştirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Tsai, İngiliz vekillere Tayvan'a destekleri için teşekkür etti.

Stewert da Tayvan'ın "Economist" dergisinin bu yılın başında yayımladığı demokrasi listesinde, İngiltere'nin üzerinde yer aldığını hatırlatarak, "Tayvan, dünyada demokrasinin nasıl işlediğine örnek teşkil ediyor. İngiltere, 800 yılda Tayvan'ın 30 yılda elde ettiğine henüz erişemedi." ifadelerini kullandı.

İngiliz parlamento heyeti, 6 gün sürecek ziyarette, Tsai'nin ardından Başbakan Chen Chien-jen, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Wellington Koo ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek, Ekonomik İşler Bakanlığı ve Anakara ile İlişkiler Bakanlığına ziyaretlerde bulunacak.

Heyette, Stewart dışında milletvekilleri Rob Butle, Sarah Atherton, Tanmanjeet Singh Dhesi, Afzal Khan ve Marie Rimmer yer alıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasındaki savaşta galip çıkan Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, Taipei'de geçici hükümet kurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.