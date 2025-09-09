İngiliz Parlamenterlerden Herzog'un Ziyaretine İtiraz

İngiltere'de 60'tan fazla parlamenter, Başbakan Keir Starmer'a hitaben yazdıkları mektupta, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Londra'ya yapacağı ziyarete izin verilmesine tepki göstererek, bunun İngiltere'nin soykırımı önleme yükümlülüğüyle çeliştiğini belirtti.

Ülkedeki 60'tan fazla parlamenter, Herzog'un bugün Londra'ya yapacağı ziyarete ilişkin ciddi endişelerini dile getirdiği mektubu İngiltere Başkanı Starmer'a iletti.

Mektupta, İngiltere'nin 1948 Soykırım Sözleşmesi kapsamında "yalnızca soykırım işlememekle değil, soykırıma teşviki önlemek ve cezalandırmakla da yükümlü olduğu" hatırlatıldı. Mektupta, "Böylesi suçlarla ilişkilendirilen kişilere hükümetimiz tarafından siyasi meşruiyet veya misafirperverlik tanınmamalı." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair makul risk bulunduğuna hükmettiği hatırlatılan mektupta, mahkemenin bu kararda Herzog'un Filistinlileri insanlıktan çıkaran ve toplu cezalandırmayı onaylayan açıklamalarına atıf yaptığını vurguladı.

Herzog'un polis soruşturmasına tabi tutulup tutulmayacağı soruldu

Mektupta, Herzog'un İngiltere'ye girişinin Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerle uyumlu olup olmadığının açıklığa kavuşturulması yönünde hükümete çağrı yapıldı.

Ayrıca, mektupta, "İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu hafta İngiltere'yi ziyaret etmek için yaptığı vize başvurusu reddedilecek mi ya da ülkeye geldiğinde polis soruşturmasına tabi tutulacak mı?" sorusu yöneltildi.

"Herzog'un yeri Lahey'de sanık sandalyesidir"

Mektuba imza atanlar arasında yer alan İşçi Partisi milletvekili Andy McDonald, konuya ilişkin açıklamasında "Hükümetin İsrail'in soykırım gerçekleştirme niyetiyle hareket ettiğini kabul etmemesi ve UAD'nin geçici tedbirlerini soykırım riski uyarısı olarak görmemesi gerçek endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Direktörü Ben Jamal da mektubun ardından yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ve soykırım uzmanları tarafından soykırım suçu işlediği kabul edilen bir devletin cumhurbaşkanının İngiltere'de hiçbir şekilde ağırlanmaması gerektiğini bildirdi.

Jamal, "Hükümetin ona (Herzog'a) vize vermemesi dahi gerekirken, Keir Starmer'ın Başbakanlıkta onunla görüşmeye hazırlanıyor gibi görünmesi, hükümetinin bu soykırıma ortak olduğunun açık bir teyididir. Herzog'un yaptığı gibi, tüm Filistinlileri insanlıktan çıkaran soykırımcı açıklamalar yapan bir adamın yeri Başbakanlık'ta rahat bir koltuk değil, Lahey'de sanık sandalyesidir." değerlendirmesinde bulundu.