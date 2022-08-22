Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz Ordusu, Rusya ile savaş halindeki Ukraynalı askerleri eğitiyor

Güncel Haberler

Ukrayna'da devam eden Rusya işgali ve sıcak savaşın getirdiği güvenlik gerekçeleriyle İngiltere'nin güneyinde bir askeri üste eğitim alan Ukraynalı askerler, 120 gün içerisinde sıcak savaşa hazır hale gelecek.

Ukrayna'da devam eden Rusya işgali ve sıcak savaşın getirdiği güvenlik gerekçeleriyle İngiltere'nin güneyinde bir askeri üste eğitim alan Ukraynalı askerler, 120 gün içerisinde sıcak savaşa hazır hale gelecek.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

England Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title