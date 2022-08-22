İngiliz Ordusu, Rusya ile savaş halindeki Ukraynalı askerleri eğitiyor
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Ukrayna'da devam eden Rusya işgali ve sıcak savaşın getirdiği güvenlik gerekçeleriyle İngiltere'nin güneyinde bir askeri üste eğitim alan Ukraynalı askerler, 120 gün içerisinde sıcak savaşa hazır hale gelecek.
Ukrayna'da devam eden Rusya işgali ve sıcak savaşın getirdiği güvenlik gerekçeleriyle İngiltere'nin güneyinde bir askeri üste eğitim alan Ukraynalı askerler, 120 gün içerisinde sıcak savaşa hazır hale gelecek.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel