İngiliz öğrenci depremzedelere destek için Türkiye'nin Karadeniz kıyısı boyunca kürek çekecek

İntihar teşebbüsünde bulunanlara ve intihar edenlerin yakınlarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Suicide&Co Derneğine destek sağlamak amacıyla geçen yıl İstanbul'dan Hatay'a kanoyla giden İngiliz öğrenci Jack Gatacre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'nin...

İntihar teşebbüsünde bulunanlara ve intihar edenlerin yakınlarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Suicide&Co Derneğine destek sağlamak amacıyla geçen yıl İstanbul'dan Hatay'a kanoyla giden İngiliz öğrenci Jack Gatacre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'nin Karadeniz kıyısı boyunca kürek çekecek.

Geçmişte İngiltere, Galler ve İskoçya kıyılarında kürek çekerek çeşitli dernekler için yardım toplayan Gatacre, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye kıyılarında yaptığı yolculukla bu yıl eylülde çıkacağı Karadeniz turunu anlattı.

Warwick Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi gören Gatacre, 5 yaşında İngiltere'nin güney sahillerinde tanıştığı kanoyla ilk olarak birkaç günlük turlara, ardından da daha uzun mesafeleri katettiği yolculuklara çıktığını söyledi.

Ülkenin güney kıyısını, batıdaki Galler ve İskoçya kıyılarını, kanalları, nehirleri ve gölleri kanoyla geçtiğini anlatan Gatacre, "Britanya kıyılarını büyük ölçüde bitirdim, İskoçya'nın kuzeyi, Londra'dan kuzeye doğru olan kıyıları ve Kuzey İrlanda kıyılarını henüz geçmedim. Çoğunu yaptım ama küçük parçalar kaldı. Parça parça zaman içinde tamamlayacağım. Başkaları tek seferde hepsini yapıyor ancak ben zamanım olduğunda parça parça tamamlıyorum." diye konuştu.

"Muğla sahilleri büyüleyiciydi"

Gatacre, geçen yıl İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Kilyos'tan başlayarak Hatay kıyılarına ulaştığı turunu yaklaşık bir ayda tamamladığını söyledi.

İstanbul'un Hacıosman Mahallesi'nde yaşadığı dönemde boğaza bakarak kanoyla geçme hayali kurduğunu anlatan Gatacre, ilk fırsatta kanosunu İngiltere'den İstanbul'a getirdiğini belirtti.

Gatacre, yolculuğunun ilk gecesinde Florya sahilinde uyuduğunu kaydetti.

"Günde 40-50 mil (yaklaşık 65-80 kilometre) kürek çekiyordum." diyen Gatacre, çoğunlukla plajlarda uyuduğunu, planlamalarının hava şartları ve enerji seviyesine göre değiştiğini dile getirdi.

Konakladığı mekanlarda yerel yemeklerin tadına baktığını söyleyen Gatacre, "İhtiyaçlarımı da kıyıdaki dükkanlardan karşıladım. Özellikle suya İngiltere'de içtiğimden daha fazla ihtiyacım oluyordu." dedi.

Gatacre, yolculuğun en güzel, en unutulmaz ve en zor anlarını şöyle anlattı:

"Tabii ki de en güzel yerler Bozburun ve Datça yakınlarındaki Muğla sahillerindeydi. Datça'daki antik şehir Knidos'un önünden geçmek büyüleyiciydi. Antalya'daki Olimpos ve Lara Plajı da çok etkileyiciydi. Özellikle Gazipaşa'da meyveler çok güzeldi ve insanlar çok iyiydi. En zor kısmı ise Mersin'den Adana'nın Karataş sahili arasıydı çünkü kıyılar bomboştu. Yaklaşık 50 millik (yaklaşık 80 kilometre) bir boşluk. Hava da 45 dereceydi. Günde 12-15 litre arası su, 3 litreye yakın da meyve suyu ve gazlı içecekler içiyordum. Bunları taşıyıp kanoya bindirmek hem zordu hem de fazladan yük taşımama sebep oldu."

"5-6 saatte geldiğimi düşündükleri yol bir hafta sürdü"

Gatacre, Marmaraereğlisi ile Marmara Adası arasındaki 6 saatlik yolculukta da zorluk yaşadığını belirterek, yanlışlıkla askeri bölgeye çıktığını ifade etti.

Ege Denizi'nde ise hem Yunan bayraklı bir geminin agresif tavırlarına maruz kaldığını hem de kayalıklarda tehlikeler yaşadığını kaydeden Gatacre, yolculuğunun tanıştığı insanlar için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Gatacre, "Çanakkale'de İstanbul'dan geldiğimi söylediğimde 5-6 saatte geldiğimi düşündüler ama aslında bir haftamı aldı." diye konuştu.

Türk halkının misafirperverliğinden çok etkilendiğini belirten Gatacre, tanıştığı herkesin kendisini yemeğe, çaya veya sohbete davet ettiğini söyledi.

"Marmaris'te Türklerin kurtardığı 53 göçmeni gördüm"

Ege Denizi'nde sivil Yunan gemilerinin kendisine karşı agresif tutumuna ilişkin yaşadıklarını anlatan Gatacre, "Sivil bir gemi beni sanırım Türk ya da Suriyeli sanarak çok tehlikeli hareketlerde bulundu. Çok stresli bir andı. Bana bağırıyorlardı, etrafımda daireler çiziyorlardı ve takip ediyorlardı. Sakince yoluma devam ettim." dedi.

Gatacre, Yunan sahil güvenliğinin botlarını batırdığı düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına da şahit olduğunu belirterek, "Askerler tarafından Marmaris'te sahil güvenlik merkezine götürüldüm. Orada Yunanlar tarafından botları batırılmış 53 göçmen de vardı. Türkiye, bu insanları kurtarmıştı ve götürüldükleri sahil güvenlik merkezinde kalıyorlardı." diye konuştu.

Depremzede çocuklar ve şeker hastaları için kürek çekecek

Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Gatacre, bu yıl da Türkiye'nin Karadeniz kıyısını baştan başa geçerek ülkedeki tüm sahilleri kanoyla görme planını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

"Karadeniz daha zor, kuzey rüzgarları çok sert ancak yolculuk yapmak daha kolay çünkü Ege'deki gibi Türk kıyılarına yakın Yunan adaları yok." diyen Gatacre, daha önce gitmediği Karadeniz kentlerini de bu şekilde görmek istiyor.

Kanosunun İngiltere'nin Great Yarmouth bölgesinde bakımdan geçtiğini belirten Gatacre, Karadeniz geçişi için yaptığı hazırlıkları anlattı.

Vücudunun bu yolculuğa hazır olması için eski bir İngiliz askerinin koçluğunda çalıştığını söyleyen Gatacre, yolculuklarının kendisi açısından önemli olduğu kadar hayır amacı taşıdığının da altını çizdi.

Geçmiş yolculuklarını Kovid-19 kısıtlamaları döneminde geçimini sağlayamayan balıkçılara destek veren vakıf, intihar teşebbüsünde bulunanlarla intihar edenlerin yakınlarına destek sağlayan Suicide&Co ve MS hastalarına yardımcı olan dernekler için yapan Gatacre, Karadeniz turunu da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, özellikle çocuklarla şeker hastaları için gerçekleştirecek.

Gatacre'nin toplayacağı yardımlarla ilgili hesap bilgileri, sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.