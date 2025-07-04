İngiliz milletvekillerine göre İngiltere'de temel haklar saldırı altında

İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi girişimlerine tepki gösteren İngiliz milletvekilleri, ülkedeki protesto hakkı gibi temel hakların saldırı altında olduğunu belirtti.

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başlayan bir eylem grubu oldu.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksattı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atıldı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne skuterlerle girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürttü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 2 Temmuz'da onaylandı. Palestine Action, kararı bugün (4 Temmuz) Yüksek Mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri ile Filistin destekçisi tutumlarıyla bağımsız olarak parlamentoya giren milletvekilleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hükümetin Palestine Action'ı terör örgütü ilan etme girişimine tepki gösterdi.

"Hayır oyu verenleri terör sempatizanı olarak yaftalayabilecekler"

Filistin'e destek eylemlerine 7 Ekim 2023'ten bu yana katılan iktidardaki İşçi Partisi milletvekili John McDonnell, hükümetin Palestine Action'ı terör örgütü ilan etme girişiminin tüm eylem gruplarını etkileyecek bir adım olduğuna işaret etti.

McDonnell, "Bu temel haklara bir saldırıdır. Hükümet hepimize şu mesajı veriyor, 'Eğer protesto yaparsanız size karşı harekete geçeriz.' Bu yüzden bu karara karşı dik durmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer İşçi Partisi milletvekili Kim Johnson ise hükümetin Palestine Action'ı biri Neonazi, diğeri ırkçı iki aşırı sağcı örgütle birlikte aynı tasarıda ele almasına tepki gösterdi.

Johnson, "Palestine Action'ı utanmazca ve kasten terör örgütü ilan edilebilecek iki aşırı sağcı Avrupa örgütüyle aynı tasarıya yerleştirdiler. Böylece bu tasarıya hayır oyu verenleri terör sempatizanı olarak yaftalayabilecekler." dedi.

Kendisinin de tasarıya hayır oyu kullandığını kaydeden Johnson, "Ben terör sempatizanı değilim. Doğrudan eylemleri destekliyorum." diye konuştu.

Johnson, eylem gruplarının hükümetin aldığı karar karşısında eylem yapmaktan vazgeçmemelerini belirterek "Hükümetin bu adımının soykırım vahşetinin sesini duyurmamızı etkilemesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanları protesto yapmadan önce endişelendirecek"

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri olduğu halde partisi tarafından aday gösterilmediği için bağımsız aday olarak yarışan ve meclise giren Jeremy Corbyn de tasarıya hayır oyu verdiğini söyledi.

Karara hayır oyu verenlerin, bunu özgür ve açık bir demokratik toplum için yaptığını kaydeden Corbyn, "Demokratik toplumda şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerinin yeri vardır. Palestine Action da bu geleneği sürdürüyor." diye konuştu.

Corbyn, Palestine Action'ın Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadıklarına tepki gösterdiğini dile getirerek "Bu kararın tüm protesto hakkını etkileyecek olmasından korkuyorum. İnsanları protesto yapmadan önce endişelendirecek. Ayrıca bu karar bizi diğer grupların da bir gün terör örgütü ilan edilebileceği bir ortama götürebilir." dedi.

Bir diğer bağımsız milletvekili Ayoub Khan, Filistin konusunda İşçi Partisi'ne tepki gösteren vatandaşların oylarıyla Birmingham'ın Perry Barr bölgesinden meclise girdi.

Perry Barr gibi 24 yıllık İşçi Partisi kalesini yıkan Khan, mahkemenin bu kararı ciddi şekilde ele alacağını ve geçmişte benzeri davaların görüldüğünü dile getirerek "Mahkemenin ne karar vereceğini göreceğiz ancak bu kararın diğer gruplar üzerinde kötü etkisi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Khan, ifade özgürlüğünün geçerli bir sebep olmadan kısıtlandığına vurgu yaparak "Bu ülkede, doğrudan eylemlere karışan bireylerle ilgili ceza yasalarımız zaten var. Bu durumda, bu örgütü yasaklamak için kullanılan mevcut hükümlere, samimiyetsizce yenilerini eklememize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Khan, şunları kaydetti:

"Terör örgütü ilan etme sınırı nerede çizilecek? Eylem yapan üniversite öğrencileri ne olacak? Tüm gelecek nesillerimizi suçlu mu ilan edeceğiz? Bu tamamen saçma ve çirkin. Hükümet yanlış yapıyor. Hukuka saygılı bir avukat olarak umuyorum ki mahkemeler bu kararı geri döndürür."