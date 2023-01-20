İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık suçlamaları reddetti Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiltere uyruklu kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiltere uyruklu kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hüsnü Ö, maktullerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Söz verilen Hüsnü Ö. suçsuz olduğunu ve cinayetleri kendisinin işlemediğini savundu. DNA raporlarında Viviant Bants'ın tırnağında Hüsnü Ö'nün DNA örneğinin bulunduğu belirlendi. Sanık Hüsnü Ö, DNA örneklerinin kendisine ait olmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı, yeni rapor alınması talebinde bulundu. Fethiye Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın villaya planlayarak gittiğini, çifti öldürdükten sonra eşyayı yağmaladığı anlattı. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay Tayfun Baransel (71) ile İngiltere uyruklu Viviant Bants (63), 21 Mart 2020'de Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada ölü bulunmuş, cinayetleri işlediği iddiasıyla 28 Mart 2020'de gözaltına alınan Hüsnü Ö. (40) tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel England Fethiye Muğla Güncel Haberler

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