İngiliz İtfaiyesi: Elektrikli Bisikletleri Evlerde Tutmayın!

? İngiliz itfaiyesi, elektrikli bisikletlerin evlerin içinde tutulmaması konusunda halkı uyararak bisikletin lityum pilinin nasıl patladığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İtfaiye yetkilileri bugün uyarı yayımlayarak 20 Mayıs'ta bir apartmandaki evin girişinde bulunan elektrikli bisikletin, lityum pilinin patlama anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Yetkililer, son zamanlarda normalden daha fazla lityum pilli elektrikli skuter ve elektrikli bisikletlerin patladığını belirtip bu taşıtların evlerin içinde veya kapalı yerlerde tutulmaması konusunda uyardı.

Yetkililer uyarıda, lityum pillerin hızlı bir şekilde havaya beyaz ve gri duman saldığını, bu dumanın son derece yanıcı ve zehirli olduğunu belirtti. Bir anda patlayan elektrikli bisikletten kaçınmanın çok zor olduğunu ifade eden itfaiye yetkilileri, bu taşıtların saniyeler içinde ateş topuna döndüğünü vurguladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl içinde 52 elektrikli bisiklet ve 12 elektrikli skuterin patlayarak yangına neden olduğunu belirtildi.