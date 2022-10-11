İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair halihazırda gösterge yok

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın şimdiye kadar nükleer silah konusunda yerleşik askeri doktrin içinde kaldığını, ancak İngiliz istihbaratının bunun değişebileceğine dair göstergeleri arayacağını bildirdi.

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın şimdiye kadar nükleer silah konusunda yerleşik askeri doktrin içinde kaldığını, ancak İngiliz istihbaratının bunun değişebileceğine dair göstergeleri arayacağını bildirdi.

Fleming, BBC Radio 4'te katıldığı bir programda, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir konuşmanın "çok tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.

Jeremy Fleming, "Rus askerinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ( Ukrayna'daki) bu savaşı yönetme biçimlerinden hoşlanmıyor olsak da ve birçok yönden nefret etsek de nükleer silahların kullanımı dahil şimdilik bildiğimiz doktrin içinde kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Ancak, bunun değişebileceğine dair işaretleri ise arayacaklarını belirten Fleming, "Bu yolda (nükleer silah kullanımı konusunda) ilerlemeye başlarlarsa, göstergeleri göreceğimizi umuyorum. Fakat şunu gerçekten açıklığa kavuşturalım ki eğer bunu düşünürlerse, bu birçok insanın bahsettiği şekilde bir felaket olur." dedi.

Fleming, Putin'in gerilimin tırmanmasının tehlikeleri konusunda "endişeli" olduğundan emin olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın, sahadaki gidişatı Rus kuvvetlerinin aleyhine çevirdiğini aktaran Fleming, Rus askerlerinin erzak ve mühimmatlarının tükenmekte olduğunu bildiklerini kaydetti.