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İngiliz heyeti Çanakkale'nin Küçükanafarta köyünü ziyaret etti

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İngiltere'nin Norfolk bölgesinden gelen bir heyet, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünü ziyaret etti. Kardeş köy ilişkileri kapsamında gerçekleşen ziyarette, Atatürk Anıtı'na çiçek bırakıldı ve iki ülkenin ulusal marşları okundu. Köy muhtarı, dostluk köprüsünün dünya barışına katkı sağlamasını diledi.

İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Snettisham köyünden bir heyet, kardeş köy olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünü ziyaret etti.

Gelibolu Derneği ile İngiltere'deki Gallipoli Dardanelles International Derneği tarafından yürütülen kardeş köy ilişkileri kapsamında 9 İngiliz'den oluşa heyet, Küçükanafarta'ya geldi. Karşılama töreninde, Atatürk Anıtı'na çiçek bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin ulusal marşları okundu.

Köy Muhtarı Engin Çınar ve eşi Mücella Çınar, İngiliz konuklara çiçek ve el işi hediyeler takdim etti.

Muhtar Çınar, törende yaptığı konuşmada, iki köy arasındaki dostluğa değinerek, "Bugünün çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den, Gelibolu Yarımadası'ndan, küçük bir köyün muhtarının İngiltere'ye, Norfolk'a küçük bir köyün davetlisi olarak gitmesi, insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu dostluk ve karşılıklı anlayış anlamında büyük bir adımdı. Bugün ise o adıma karşılık veren değerli misafirlerimizi burada ağırlamak da o kadar değerli. Bugün buraya gelen değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

10 yılı aşkın süredir, 108 sene önce Gelibolu'da savaşan ülke halkları arasında dostlukların gelişmesi, ölen askerlerin anılması ve genç nesillerin savaşın anlamı ve barışın değeri konusunda eğitilmesi için çaba harcayan Gallipoli Dardanelles International Derneği Başkanı John Crowe'a teşekkür eden Çınar, "Bu adımların sürdürülmesini, Küçükanafarta ile Snettisham köyleri arasındaki bu dostluk köprüsünün, dünya barışına küçük de olsa bir katkısı olmasını yürekten diliyorum." dedi.

Törenin ardından İngiliz konuklara köy halkı tarafından ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

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