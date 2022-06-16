İngiliz grup ALT-J, 'PSM Loves Summer' konserlerinde sahne aldı

İngiliz indie rock, pop, art rock grubu ALT-J, Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) düzenlediği "PSM Loves Summer" konserlerinin ilkinde müzikseverlerle buluştu.

Bu yıl 9. sezonu kutlanan festival, "Dünyan Değişsin" mottosuyla düzenleniyor.

Sevilen grup, "Matilda", "Breezeblocks", "U&ME", "Deadcrush" ve "Chicago"nun yanı sıra sevilen şarkıları yorumladı.

ALT-J konseri öncesi, "Yangın" grubu müzikseverlerle buluştu.

Etkinlik çerçevesinde, dünyaca sevilen gruplar Arctic Monkeys ve Placebo ile DIIV, Vendredi Sur Mer, Chet Faker, Half Moon Run ve Agnes Obel de hayranlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

DIIV konseri bu akşam gerçekleşecek

Temelleri 2011'de Brooklyn'de atılan ve Zachary Cole Smith'in solo kayıt projesi olarak başlayan ABD'li rock müzik grubu DIIV, bu akşam konser verecek.

Elektro pop türünde üretimlerini sürdüren şarkıcı, söz yazarı ve fotoğrafçı Vendredi Sur Mer, yarın müzikseverlerle buluşacak.

Şarkıcı ve söz yazarı Chet Faker 21 Haziran'da, Quebec merkezli Kanadalı indie rock grubu Half Moon Run 22 Haziran'da, çağdaş müziğin özgün sanatçılarından olarak görülen Danimarkalı şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel ise 1 Temmuz'da konser verecek.

İngiliz müziğinin önemli isimlerinden Placebo, yeni albümünün turnesi kapsamında 18 Temmuz'da, Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşan Arctic Monkeys ise 9 ve 10 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahneye çıkacak.