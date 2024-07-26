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İngiliz Emily Müslüman oldu

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Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olan İngiliz Emily Anna, Gaziantep İl Müftülüğüne başvurarak Emine adını aldı. İhtida törenine İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da katıldı.

İngiliz Emily Anna (22), Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine adını aldı.

Ferhat Tutan ile nişanlandıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Emily, Gaziantep İl Müftülüğüne başvurdu.

Emily, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı ihtida töreniyle Emine ismini alarak Müslüman oldu.

İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Hazırlar, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti.

Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Emine Anna, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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