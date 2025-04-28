İngiliz Boksör, Taksi Şoförünü Darbetti

Eyüpsultan'da, İngiltere uyruklu boksörün taksi şoförünü darbederek, ağır yaralaması araç içi kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'ndan aracına bindiği taksi şoförü Kadir Biçer'in (56), ücret konusunda çıkan tartışmada R.K. tarafından darbedilip, ağır yaralamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde R.K'nin, taksi şoförüyle konuştuktan sonra saldırmaya başlaması, R.K. ile taksiden inen Biçer'in yol ortasında darbedilmesi yer aldı.

Öte yandan hastanedeki tedavisi devam eden Biçer'in sağlık durumunun da iyiye gittiği öğrenildi.

Olay

Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan aldığı İngiliz yolcu tarafından 25 Nisan'da darbedilerek, ağır yaralanmıştı.

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan ve boksör olduğu belirtilen şüpheli R.K. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor, taşkınlık yapıyor. Oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." ifadelerini kullanmıştı.