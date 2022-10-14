İngiliz Basını: Milyonlarca Amerikalı Ara Seçimler Öncesinde Açlıkla Mücadele Ediyor

LONDRA, 14 Ekim (Xinhua) -- İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li seçmenler Kasım ayında Kongre'nin her iki kanadında yapılacak seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, milyonlarca kişi kendi ve ailelerinin geçimi için mücadele ediyor.

LONDRA, 14 Ekim (Xinhua) -- İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li seçmenler Kasım ayında Kongre'nin her iki kanadında yapılacak seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, milyonlarca kişi kendi ve ailelerinin geçimi için mücadele ediyor.

Habere göre, nüfus sayımı verilerinde, ABD'de gıda sıkıntısının geçen yıldan daha kötü olabileceğine dair sinyaller öne çıktı. ABD Tarım Bakanlığı'ndan alınan verilere atıfta bulunularak Çarşamba günkü yayınlanan haberde, 2021 yılında 13 milyondan fazla hanenin yeterli yiyecek bulmakta zorlandığı ifade edildi.

Habere göre, ABD Kongresi ve Başkan Joe Biden, pandemi döneminde bir dizi geçici önlemle açlığın kötüleşmesini büyük ölçüde engellese de bu programların birçoğu bu yıl sona erdi.

Öte yandan haberde, yükselen enflasyonun gıda ürünlerini satın almayı daha da zorlaştırdığı, gıda dağıtan çok sayıda yerde rafların boş kalmasına neden olduğu ve yoksulluk çeken Amerikalıların nasıl geçineceklerini düşündükleri belirtildi.