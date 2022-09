İngiliz basını manşetlerini Kraliçe Elizabeth'e ayırdı

İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz basını manşetlerini Kraliçe'ye ayırdı.

Ülkede yayımlanan gazetelerden bir kısmı manşetlerinde yalnızca Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı ve doğum ile ölüm yıllarını verirken bazıları da Kraliçe'ye yönelik ifadelere yer verdi.

The Times gazetesi haberi manşetten "Hizmete adanmış bir ömür" başlığıyla verirken ilk sayfada Kraliçe'nin taç giymesinin ardından çekilen fotoğrafı yer aldı.

Daily Mail gazetesi ise birinci sayfasında yine Kraliçe'nin bir gençlik fotoğrafını ve "Kalplerimiz kırık" başlığını kullandı. Köşe yazarı Sarah Vine'ın yazısından bir alıntının da yer aldığı ilk sayfada, "Duygularımızı ifade edecek kelimeleri nasıl bulabiliriz? Yasımız yüz farklı duyguyu içeriyor ve bunları kavrayabilmek çok zor." ifadeleri yer aldı.

"Yas, sevgimiz için ödediğimiz bedeldir"

The Daily Telegraph gazetesi ise siyah beyaz bir sayfayla okuyucularıyla buluştu. Kraliçe'nin 11 Eylül saldırıları ardından söylediği "Yas, sevgimiz için ödediğimiz bedeldir" sözlerinin yer aldığı birinci sayfada Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin ölümünü duyurduğu bilgilendirmesindeki siyah beyaz fotoğrafı kullanıldı.

"Teşekkürler" manşetini atan Daily Mirror gazetesinin yanı sıra The Sun gazetesi, "Hanımefendi sizi çok sevdik" başlığıyla çıktı. The Sun'ın birinci sayfasında "Huzur içinde uyuyun hanımefendi. The Sun ve okuyucularımız sizi çok sevdi. Kraliçemiz olduğunuz için gurur duyuyoruz." denildi.

"Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi"

Daily Express gazetesi, siyah beyaz yayımlanan ilk sayfasında Kraliçe'nin fotoğrafının altında yer alan "Sevgili Kraliçemiz öldü. Dünya gerçekten büyük ve ilham verici bir hükümdarın ölümünün ardından yas tutuyor." ifadeleriyle okuyucularıyla buluştu.

"Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi." manşetiyle çıkan Daily Star'ın yanı sıra The Guardian, The Independent, The Herald ve Metro gazetelerinin birinci sayfasında yalnızca Kraliçe'nin fotoğrafı ile doğum ve ölüm yılları yer aldı.

The Journal gazetesi ise "Değerli hükümdara ve sevgili anneye veda" başlığını kullandı.