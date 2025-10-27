İngiliz Başbakan Starmer Türkiye'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye ziyaretine eşlik etmek üzere İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait üç adet Eurofighter savaş uçağının Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na geldiğini açıkladı.

Ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Başbakan Starmer, Mürted'de düzenlenen karşılama töreninin ardından üste konuşlu Eurofighter uçaklarını inceledi. Güler ve Starmer, uçak personeliyle de sohbet etti.