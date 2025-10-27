Haberler

İngiliz Başbakan Starmer Türkiye'yi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye ziyareti sırasında, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter savaş uçakları Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Starmer, uçakları inceledi ve personelle sohbet etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye ziyaretine eşlik etmek üzere İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait üç adet Eurofighter savaş uçağının Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na geldiğini açıkladı.

Ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Başbakan Starmer, Mürted'de düzenlenen karşılama töreninin ardından üste konuşlu Eurofighter uçaklarını inceledi. Güler ve Starmer, uçak personeliyle de sohbet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
