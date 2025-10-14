İngiliz Başbakan Starmer, Şarm el-Şeyh'teki imzaları "30 yıl sonra en önemli şans" olarak niteledi Açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'da barış için dün Mısır'da imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'na ilişkin, "30 yıldan uzun süre önce imzalanan Oslo Anlaşmalarından bu yana iki devletli çözüm konusunda elde ettiğimiz en önemli şans." dedi.

Başbakan Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan Orta Doğu başlıklı oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İngiltere'de son bir ayda yaşanan cami ve sinagog saldırılarına değinen Starmer, bu saldırıların tüm ülkeye yönelik olduğunu belirtti. Müslüman ve Yahudi karşıtlığını kınadıklarına dikkati çeken Starmer, nefretin her türlüsüyle mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Starmer, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'na değinerek, "Başkan (Donald) Trump'ın öncülüğündeki barış planının sonucu olarak esirler salıverildi, Gazze bombardımanı durdu, ihtiyaç duyulan yardımların girişi başladı. Tarihin korkunç bir sayfasının kapanması için elimizde önemli bir şans var." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan iki yılı "cehennem" olarak niteleyen Starmer, "Neredeyse tüm Gazzeliler bir aile yakınını kaybetti. Neredeyse 20 bin çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Barış anlaşması imzalansa dahi ölümlerin acısının geçmeyeceğini vurgulayan Starmer, "Daha fazla yardımın daha hızlı şekilde Gazze'ye girmesine ihtiyaç var. Hala gıda, hijyen, tıbbi bakım ve barınak ihtiyacı bulunuyor. Her ne kadar dün atılan imzalar tarihi de olsa şu an önemli olan anlaşma şartlarını en hızlı şekilde uygulamaktır." diye konuştu.

Starmer, Gazze'deki insani ihtiyaçlar için yaptıkları maddi desteğe de işaret ederek, "Bunlardan hiçbiri Başkan Trump olmasaydı mümkün olmazdı. Bu, onun barış anlaşması. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uygulandı. Biz de müttefiklerimizle birlikte İngiltere'nin bu çabalara tam desteğini ilettik." değerlendirmesini yaptı.

"Yaşananlar ancak iki devletli çözüm olursa sona erer"

Ülkesinin ateşkes için arka planda ABD, Arap ülkeleri ve Avrupa ülkeleriyle birlikte çalıştığına dikkati çeken Starmer, Filistin Devleti'ni tanıma kararının da sürece katkıda bulunduğunu vurguladı.

Starmer, Gazze'nin yeniden inşası, Gazze'de geçiş yönetiminin oluşturulması ve Gazze'de ateşkesin gözlem süreçlerine katkı vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Dün Mısır'da imzalanan anlaşmaya işaret eden Starmer, "Bu, 30 yıldan uzun süre önce imzalanan Oslo Anlaşmalarından bu yana iki devletli çözüm konusunda elde ettiğimiz en önemli şans. Anlaşmanın arkasındayız çünkü güvenli bir İsrail ile onun yanında yaşayabilir bir Filistin Devleti, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur." dedi.

Starmer, anlaşmanın ilk günlerinde atılması gereken en önemli adımın insani yardımların Gazze'ye girişi olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin de Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini söyleyen Starmer, "Yaşananlar ancak iki devletli çözüm olursa sona erer. Geçmişte, çökene kadar ileriye doğru atıldığını düşündüğümüz adımlar ve rahatladığımız anlar oldu. Bu sefer, yapılması gerekenleri yaparak dünkü anlaşmanın üzerine koyarak gitme konusunda şahsi sözümü veriyorum." diye konuştu.

Starmer, hesap verilebilirliğin de Orta Doğu'da önemli olduğunu belirterek bölgede adaleti sağlama girişimlerine destek verdiklerini ifade etti.