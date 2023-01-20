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İngiliz Bakan Trevelyan, ülkesinin CPTPP'ye katılacağından umutlu

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İngiliz Bakan Trevelyan, ülkesinin CPTPP'ye katılacağından umutlu

İngiltere'nin Hint-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, ülkesinin "Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı" (CPTPP) anlaşmasına katılmasını ümit ettiğini söyledi.

İngiltere'nin Hint-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, ülkesinin "Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı" (CPTPP) anlaşmasına katılmasını ümit ettiğini söyledi.

İngiliz Bakan Trevelyan, başkent Tokyo'yu ziyareti kapsamında Japon Devlet Televizyonu NHK'ye verdiği röportajda, ülkesinin Japonya ve Pasifik bölgesiyle ilişkilerine değindi.

CPTPP'ye ülkesinin başvuru sürecini anımsatan ve anlaşmaya katılmasına yönelik umut beslediğini söyleyen Trevelyan, "Nispeten yakın bir gelecekte üye olma ihtimali bizi oldukça heyecanlandırıyor." dedi.

Anlaşmanın kapsadığı bölgeyi "önemli bir piyasa" olarak nitelendiren Trevelyan, İngiltere'nin, "ekonomik ve daha geniş dijital fırsatların yanı sıra çeşitli ticaret fırsatları ile her türden yeniliği" getirebileceğini belirtti.

Hint-Pasifik bölgesinin, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çeken Trevelyan, bu bölgenin, "İngiltere'nin gelecekteki ekonomik menfaatleri için kritik olduğunu" söyledi.

İngiliz Bakan, ülkesinin, serbest ticarete ve demokrasinin değerine inanan ülkelerle birlikte çalışmak istediğini kaydetti.

Geçen hafta Japon Başbakan Kişida Fumio'nun Londra'da İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile imzaladığı "Karşılıklı Erişim Anlaşması'nı" anımsatan Trevelyan, bunu "ileriye dönük oldukça iyi bir adım" olarak niteledi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Trans Pasifik Ortaklığı Anne Marie England Japon Güncel Haberler

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