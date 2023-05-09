İngiliz Bakan'dan Türkiye'deki depremlerde görevli ekip ve yardım gönüllüleri onuruna resepsiyon

İngiltere Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan İngiliz ekip ve yardım gönüllüleri onuruna resepsiyon verdi.

İngiltere Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan İngiliz ekip ve yardım gönüllüleri onuruna resepsiyon verdi.

Bakan Mitchell'in ev sahipliğinde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerin ardından bölgede görev alan İngiliz personel ve dernekler ile yardım kampanyaları yürüten kuruluşlar için resepsiyon verildi.

Resepsiyona, deprem bölgelerindeki çalışmalara katılan İngiliz arama kurtarma ekipleri, askeri personel, sağlık ekipleri, Bakanlık çalışanları ile bölgeye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan İngiliz ve Türk derneklerinden temsilciler katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Güneş Yeşildağ'ın yanı sıra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Moris yer aldı.

Bakan Mitchell, resepsiyonda yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde çalışmalara katılan yerel personel ile yardım organizasyonlarında yer alan İngiliz ve Türk derneklere teşekkür etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş da depremin ardından İngiltere'nin sergilediği dayanışma için Bakan Mitchell'e teşekkürlerini iletti.

"Uzun süreli kurtarma çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz"

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Bakan Mitchell'in depremin ardından bölgede hayat kurtaran müdahale operasyonuna katılanlara teşekkür ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Uzun süreli kurtarma çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.