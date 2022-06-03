İngiliz askeri gemisi Dedeağaç'ta - Haberler

İngiliz askeri gemisi Dedeağaç'ta
AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli personel taşıyan askeri geminin Dedeağaç Limanı'na geldiği bildirildi.
İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli personel taşıyan askeri geminin Dedeağaç Limanı'na geldiği bildirildi.
Yunan basınındaki habere göre, İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli gemi, Kuzey Makedonya'da "Swift Response 2022" isimli tatbikatı tamamlayan askeri personeli almak üzere dün Dedeağaç Limanı'na geldi.
Tatbikata, İngiltere'nin Küresel Tepki Gücü'nde ("Global Response Force") görevli 2 binin üzerinde İngiliz askeri ve NATO üyesi 8 ülkeden 1000 asker katılmıştı.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel