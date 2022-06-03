İngiliz askeri gemisi Dedeağaç'ta - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz askeri gemisi Dedeağaç'ta

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
İngiliz askeri gemisi Dedeağaç'ta

İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli personel taşıyan askeri geminin Dedeağaç Limanı'na geldiği bildirildi.

İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli personel taşıyan askeri geminin Dedeağaç Limanı'na geldiği bildirildi.

Yunan basınındaki habere göre, İngiltere'ye ait "ANVIL POINT" isimli gemi, Kuzey Makedonya'da "Swift Response 2022" isimli tatbikatı tamamlayan askeri personeli almak üzere dün Dedeağaç Limanı'na geldi.

Tatbikata, İngiltere'nin Küresel Tepki Gücü'nde ("Global Response Force") görevli 2 binin üzerinde İngiliz askeri ve NATO üyesi 8 ülkeden 1000 asker katılmıştı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Makedonya England Swift Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title