İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı
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İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.
İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, ekibin en hızlı şekilde hazır hale geldiği ve depremzedelere destek vereceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel