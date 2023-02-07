İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı Güncel Haberler İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı. İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, ekibin en hızlı şekilde hazır hale geldiği ve depremzedelere destek vereceği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş England Türkiye Güncel Haberler

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