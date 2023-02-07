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İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

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İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.

İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ekibin en hızlı şekilde hazır hale geldiği ve depremzedelere destek vereceği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş England Türkiye Güncel Haberler

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