İngiliz aktivist, Batı Şeria'daki çiftçilerin kendi tarlalarına canları pahasına ulaşabildiğini söyledi

İngiliz aktivist Marlyn, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çiftçilerin kendi tarlalarına ulaşabilmek için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Batı Şeria'da işgal ve yerleşimci şiddeti altında yaşayan Filistinlilere destek veren İngiliz aktivist, tanık olduğu saldırıları AA muhabirine anlattı.

İngiliz aktivist Marlyn, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Ayya beldesinde Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı için oldukça tehlikeli yolları aşarak zeytinliklerine ulaşabildiklerini, çevrede her an fanatik İsraillilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti.

Marlyn, söz konusu saldırılardan kendisi dahil yabancı aktiivislerin de nasibini aldığını söyledi.

"Saldırıları belgeliyoruz"

Marlyn, "İki gün önce Şilo yerleşiminden gelen Yahudi yerleşimciler Filistinli bir çiftçiye saldırıp onu toprağından kovdular, son iki gün boyunca da saldırılarını sürdürdüler." dedi.

Pazar günü de burada Filistinli çiftçilerle birlikte olduklarını, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından büyük bir saldırıya uğradıklarını, Filistinli bir kadının şiddetle darbedildiğini ve kadının şu an tedavi altında olduğunu anlatan Marlyn, şunları söyledi:

"Bazı yabancı aktivistler de yerleşimcilerin saldırısında yaralandı; başlarına ve vücutlarına sopalarla vuruldu. Yerleşimcilerin bunu Filistinlilere yapma nedeni, onların bu köyün dışındaki arazilerine ulaşmalarını engellemek. Çünkü el koydukları topraklar üzerine konut inşa ettiler ve şimdi orayı genişletmek istiyorlar."

Tehdit altında olan Filistinlilere yardım etmek için burada olduklarını vurgulayan Marlyn, "Yaptığımız şeyin doğruluğuna inanıyorum; biz onlara yardım ediyor ve her saldırıyı belgeliyoruz." dedi.

"Bu toprak bizim ve onu terk etmeyeceğiz"

Filistinli aileler ise zeytinliklerinin yasa dışı yerleşimlerle çevrili olduğuna dikkati çekerek, bu yıl zeytin hasadı için yerleşimci şiddeti altında tam anlamıyla cehennemin ortasında çalıştıklarını dile getirdi.

Zeytin hasadı yapan 63 yaşındaki Filistinli Farha Ebu Avvad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına rağmen toprağından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Ebu Avvad, "Zeytin hasadına katılmak için risk alıyorum ancak Yahudi yerleşimcilerden de korkmuyorum." dedi.

İsrail askerlerinin yıl boyunca kendi arazilerine girmelerini engellediğini aktaran Filistinli kadın, "Bizi bütün yıl boyunca toprağımıza ulaşmaktan men ettiler, bu da arazimizi harap etti. Bugün, aktivistlerle birlikte yerleşimci tehlikesine rağmen zeytin toplamaya geldik." dedi.

Ebu Avvad, büyük bir kararlılıkla "Bu toprak bizim ve onu terk etmeyeceğiz. Bizi bu topraklardan sökmek istiyorlar ama bu asla olmayacak. Ömrüm oldukça burada kalacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ihlallerine dikkati çeken Ebu Avvad, "Yerleşimciler ailemize ait 20 dönümlük araziye el koydu ve dağın yamacına prefabrik evler kurdu." dedi.

Kendi tarlalarına sadece yabancı aktivistler eşliğinde ulaşabiliyorlar

Batı Şeria'da yaşayan 33 yaşındaki Hanzala Haryuş ise "Tüm arazilerimiz yerleşim tehdidi altında." dedi.

Haryuş, ailesinin 10 farklı bölgede tarlaları bulunduğunu ancak kendi tarlalarına sadece yabancı aktivistler eşliğinde ulaşabildiklerini dile getirdi.

Ailesine ait tüm tarlaların yasa dışı yerleşim birimleriyle ve karakollara çok yakın olduğunu belirten Haryuş, son dönemde artan saldırılara dikkati çekti.

"Pazar günü, şiddetli bir saldırıya uğradık." diyen Haryuş, İsrailli saldırganların araçları ateşe verdiğini, çiftçilere ve aktivistlere saldırdığını anlattı.

Haryuş, "Ailelerin gönüllü aktivistlerle birlikte tarlalarda bulunması durumu daha güvenli kılıyor. Bu hem zeytin toplamaya hem de saldırıların belgelenmesine yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

"Tarlasına giden herkes silahlı yerleşimcilerin saldırısına uğruyor"

Filistinli çiftçi Cevad Abdullah da pazar günü uğradıkları saldırıya işaret ederek, "Beni ve bütün çiftçileri darbettiler, araçları yaktılar." dedi.

Abdullah, "Yaklaşık 50 Yahudi yerleşimci planlı ve şiddetli bir saldırı düzenledi, üstelik İsrail ordusunun koruması altındaydılar." ifadelerini kullandı.

Saldırıların sürekliliğine dikkati çeken Abdullah, "Tarlasına giden herkes silahlı yerleşimcilerin saldırısına uğruyor." dedi.

"Bugün gerçek bir Nekbe yaşıyoruz"

Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimleriyle mücadele eden aktivist Aid Gafri, "Hasat mevsiminde Yahudi yerleşimcilerin saldırı düzenlediği sahneler Batı Şeria'nın her yerinde tekrarlanıyor ve yerleşimciler saldırılarını tırmandırmak için hasat sezonunu bekliyor." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağaçlara, evlere ve Filistinlere karşı tam anlamıyla terör uyguladığın ve bu saldırıların İsrail askerlerinin gözetimi altında ve gözleri önünde gerçekleştiğini vurgulayan Gafri, şu ifadeleri kullandı:

"Batı Şeria'daki zeytin ağaçları ölüyor ve herkes çiftçileri destekleyerek Yahudi yerleşimcilere karşı durmalı. Bu sezon kaybedilirse, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 82'si kaybedilecek. Bugün gerçek bir Nekbe yaşıyoruz."

İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Şeria'daki Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.