İngililtere Başbakanı Sunak, Biden'la Kuzey İrlanda'daki ekonomik fırsatları görüştüklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Başbakanı Joe Biden'la yaptıkları görüşmede, Kuzey İrlanda'daki ekonomik fırsatları ele aldıklarını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak ile Biden'ın Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaptıkları görüşmede, 25 yıl önce imzalanan Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) mirasını değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Liderler, anlaşmanın bu yıl dönümünün, Kuzey İrlanda'nın son çeyrek yüzyılda kaydettiği ilerlemeyi kutlamak ve Kuzey İrlanda için daha da parlak bir gelecek inşa etmeyi yeniden düşünmek için bir fırsat olduğu konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede İngiltere ile ABD arasındaki daha geniş kapsamlı ilişkilerin de ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sunak ile Biden küresel piyasaların otoriter liderler tarafından manipüle edilmesinin, benzer düşünen ortakların, uluslarımızın ekonomisini ve güvenliğini desteklemek için birlikte çalışma ihtiyacını her zamankinden daha fazla ortaya koyduğu konusunda mutabık kaldı. Liderler, İngiltere ve ABD arasındaki gelişen ticari ilişkinin tam da bunu yaptığımızı gösterdiğini söyledi."

İngiltere Başbakanı Sunak, haziranda ABD'yi ziyaret edecek

Açıklamada, iki liderin, gelecek ay yapılacak G7 Zirvesi ve Sunak'ın haziranda Washington'a yapacağı ziyarette, ekonomik güvenlik konusunu daha ayrıntılı şekilde ele almayı dört gözle bekledikleri bildirildi.

Açıklamada, "Liderler G7 ve G20 gibi küresel forumları ekonomik baskı ve piyasa manipülasyonuna karşı koymak ve ülkelerimizin ekonomik refahını desteklemek için kullanmanın önemi konusunda da mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

"ABD'nin Kuzey İrlanda'daki barış sürecine yaptığı katkıyı hatırlattı"

İngiltere Başbakanı Sunak da görüşmenin ardından İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Belfast Anlaşması'nın 25. yıl dönümünün, ABD'nin Kuzey İrlanda'daki barış sürecine yaptığı katkıyı da hatırlattığına işaret etti.

Sunak, anlaşmanın yıl dönümü kapsamında Biden'la yaptıkları görüşmede, Kuzey İrlanda'daki durumu da ele aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle Kuzey İrlanda'yı bekleyen inanılmaz ekonomik fırsatlar hakkında konuştuk. (Biden'ın) Kuzey İrlanda'daki insanların ve işletmelerin hak ettiği şey olan, buradaki kurumları yeniden çalışır halde görme arzumu paylaştığını biliyorum."

Hayırlı Cuma Anlaşması'nın 25'inci yıl dönümü

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.