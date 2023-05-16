ING Teknoloji faaliyetlerine başladı

Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonu ile ilerleyen ING Türkiye'nin iştiraki ING Teknoloji, ING Türkiye ve ING Global'e ürün ve servisler geliştirecek.

Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonu ile ilerleyen ING Türkiye'nin iştiraki ING Teknoloji, ING Türkiye ve ING Global'e ürün ve servisler geliştirecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital gücüyle kalıpların dışında, hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye'nin iştiraki olan ING Teknoloji şirketi, 1 Mayıs 2023 itibarıyla faaliyetlerine başladı. ING Teknoloji ile ING Türkiye ve ING Global'e mobil teknolojiler, bulut teknolojileri, yapay zeka ve veri madenciliği teknolojileri alanlarında uygulamalar, servisler ve ürünler geliştirilecek.

ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Wouter Meijs, mevcut görevine ek olarak ING Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek. ING Türkiye Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Günce Çakır ise mevcut görevine ek olarak ING Teknoloji Genel Müdürlüğü görevini yürütecek.

"Sadece teknolojik altyapımıza değil, insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla da fark yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ve ING Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Wouter Meijs, ING olarak uzun zamandır dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını aktardı.

ING Türkiye'nin dijital liderlik hedefiyle ilerleyerek geleceğin bankacılığı için yatırımlarını şimdiden şekillendirdiğini belirten Meijs, şunları kaydetti:

"Sadece teknolojik altyapımıza değil, insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla da fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kurum kültürünü, yetenek gelişimini ve çalışma şeklimizi önceliklendirerek dijital dönüşümde insan faktörüne odaklanıyoruz. Bu kapsamda, ING Teknoloji şirketimizin de bizi teknolojide öncü olma hedefimize bir adım daha yaklaştıracağına ve turuncu kültürümüzü daha da zenginleştirerek teknoloji alanında önemli bir yetenek merkezine dönüşmemizi sağlayacağına inanıyoruz. Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonumuzu güçlendirecek olan ING Teknoloji, sektörde fark yaratan uygulamaları hayata geçirerek ING'nin teknolojiye yön veren şirket olma vizyonunu destekleyecek."