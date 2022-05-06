ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 87 - Beşiktaş Icrypex: 80
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ING Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex'i konuk etti.
ING Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex'i konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 87-80 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Ali Şakacı xx, Can Mavisu xx
Aliağa Petkimspor: Armand xxx 40, Gary Browne x, Sinan Sağlam x, Aldridge xxx 13, Thomas xxx 16, Doğukan Şanlı xx 3, Nusret Yıldırım xx 3, Erol Can Çinko xx 9, Hakan Sayılı xx 3
Başantrenör: Burak Gören
Beşiktaş Icrypex: Yağız Aksu xx 10, Kenan Sipahi xx 11, Lawson xx 10, Egehan Arna xx 13, Ercan Osmani xx 9, Mehmet Yağmur xx 11, Tolga Deliktaş x, Yiğit Çoba xx 14, Emir Adıgüzel x, Ata Kahraman xx 2
Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir
1. Periyot: 11-29 (Beşiktaş Icrypex lehine)
Devre: 40-42 (Beşiktaş Icrypex lehine)
3. periyot: 63-65 (Beşiktaş Icrypex lehine)
5 faulle alan: Emir Adıgüzel (Beşiktaş Icrypex)
(İsmail Hakkı Ergün - İHA)