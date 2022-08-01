İnfial yaratan görüntü kız arkadaşıma laf attı diyerek satıcıyı öldürdü

Sosyal medyada paylaşılan videoda İtalya'da Nijerya asıllı bir kişi satış yaptığı sırada başkabir kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Söz konusu videoda paylaşılan kavga görüntülerinde, saldırgan önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen kişiye değnekle saldırdıktan sonra üzerine çıkıp kafasını yere vurdu.

ENGELLİ BİREYE SALDIRDI

Öte yandan engelli bireye saldıran kişi ilk ifadesinde kız arkadaşıma laf attı dedi. Paylaşılan videoda birkaç dakika boyunca yerde birbirleriyle kavga eden ikiliye çevredekilerin müdahale etmediği de görülüyor.