İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı

TRABZON'da infaz koruma memuru Turan Erdoğan'ın (53) tabanca ile ağır yaraladığı Sonay Gürsoy (42), yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Ayasofya mevkisinde meydana geldi. 2 el silah sesi duyup, park halinde 55 ACN 498 plakalı cipin yanında 1'i kadın 2 kişiyi kanlar içinde görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, infaz koruma memuru Turan Erdoğan ile Sonay Gürsoy'u hastaneye kaldırdı. Operasyona alınan Erdoğan, kurtarılamadı. Sonay Gürsoy da dün hayatını kaybetti. Turan Erdoğan'ın tabanca ile Sonay Gürsoy'u vurup, aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Silahtan çıkan ilk merminin Gürsoy'un boynuna isabet ettiği, Erdoğan'ın da tabancayı göğsüne dayayıp tetiği çektiği tespit edildi.

Öte yandan Sonay Gürsoy'un, tutuklu eşini ziyaret için gittiği Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Turan Erdoğan ile tanıştığı, ikilinin daha sonra dışarıda buluşup, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Cenazeler, ikindi vakti Bahçecik ve 2 Nolu Bostancı mahallerinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.