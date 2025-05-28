İnfaz Düzenlemesi Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz ile ilgili kanunda düzenlemeler öngören kanun teklifiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çalışmayı bugün bitirirsek sunmayı arzu ediyoruz ama bitmeyebilir, yarına kalabilir" dedi.

TBMM'de, AK Parti'nin kapalı grup toplantısında, 28'inci dönem ikinci devrede görev yapacak grup yönetimi için seçim yapıldı. Seçimde, grup yönetimindeki şu anda görev yapan isimlerin görevlerine ikinci devrede de devam etmesi sonucu çıktı.

Buna göre, mevcut Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammet Emin Akbaşoğlu görevlerine devam edecek.

TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin isimlerinin ise daha sonra belirleneceği ifade edildi.

"Anlaşmazlık değil, teknik bazı sıkıntılar var"

Kapalı grup toplantısının ardından, Abdullah Güler, toplantı salonundan ayrılırken gazetecilerin, TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmayacağı sorusuna Güler, "Bitirirsek arzu ediyoruz ama bitmeyebilir, yarına kalabilir. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Teklif taslağında yer alacağı belirtilen 31 Temmuz 2023 öncesini kapsayan Kovid ile ilgili düzenleme konusunda anlaşmazlık olup olmadığı sorusuna Güler, "Anlaşmazlık değil de teknik bazı sıkıntılar var. Kovid bir infaz düzenlemesi değil, idari tedbir. İdari tedbirin varlığı olmalı" dedi.

Güler, ısrarlı sorular üzerine daha sonra bilgi vereceğini söyledi.

İnfaz ile ilgili düzenlemenin "örgütlü suçlardan" hüküm giyenleri de kapsaması halinde FETÖ'den cezaevinde olanların da yararlanacağı gerekçesiyle bu düzenlemeye karşı çıkanlar olduğu belirtiliyor. Bir kesim ise eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlemenin herkesi kapsaması gerektiğini savunuyor. Bazı muhalefet partileri de düzenleme içinde KHK hükümlülerinin de olması gerektiğini savunuyor.