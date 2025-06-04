İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de... Adalet Bakanı Tunç:  Bu Yeni Düzenlemelerin Ülkemiz ve Adalet Sistemimiz İçin Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaklaşık 20 bin mahkumu ilgilendiren infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, düzenlemelerin ülke ve adalet sistemi için hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 20 bin mahkumun yararlanacağı infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"10. Yargı Paketi ile kanunlaşan yeni düzenlemeler yürürlükte. 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunlaşma sürecinde emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan ve üyelerine, değerli milletvekillerimize, taslak çalışmalarında katkısı olan Bakanlığımız yetkililerine ve kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla; Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."