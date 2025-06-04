İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de

İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de
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Yaklaşık 20 bin mahkumun yararlanacağı infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(ANKARA) - Yaklaşık 20 bin mahkumun yararlanacağı infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle yaklaşık 20 bin mahkuma tahliye yolu açıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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