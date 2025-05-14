İnek Tepmesi Sonucu Ağır Yaralanma

Çorum'un Laçin ilçesinde ahırda hayvanları yem veren Satı Sarıca (53), ineğin tepmesi sonucunda ağır yaralandı.

İlçenin Çamlıpınar Köyü'nde hayvanlara yem vermek için ahıra giren Satı Sarıca'yı bu esnada ineği tepti.

İnek tepmesi sonucunda yaralanan Sarıca, vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıca'nın hayati tehlikesi nedeniyle tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.