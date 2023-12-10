İNEK PARASI İLE KATILDIĞI ŞAMPİYONADAN AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLARAK DÖNDÜ

TRABZON'da Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçe ayırmadığı iddiasıyla babası Güngör Türk'ün sattığı ineğin parası ile masraflarını karşılayan Oğuzhan Türk (19), Bulgaristan'da katıldığı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda, Avrupa 3'üncüsü oldu. Bu hikayeyi duyup, Almanya'dan Trabzon'a gelen eski Türkiye Boks Federasyonu asbaşkanlarından Yılmaz İlkay Arın da milli boksörün babasına büyükbaş hediye etti. Baba Türk, "Seçilse yine bir inek satıp, gönderirim. Bu sefer belki de Yılmaz beyin getirdiği ineği satacağım" dedi.

Akçaabat ilçesinde tarım ve besicilikle uğraşan ailesinin 3 çocuğundan en büyükleri olan lisanslı boksör Oğuzhan Türk, kulübü bünyesinde geçirdiği kamp seçmelerinde başarı elde edip, Bulgaristan'ın Sofya kentinde geçen yıl düzenlenen Avrupa Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bir yandan üniversite sınavına hazırlanırken, bir yandan da tutkusu olan boksta çalışmalarını sürdüren Türk, Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçe ayırmadığı iddiasıyla yurt dışındaki şampiyonaya katılamayacağını öğrenince durumu babası Güngör Türk'e anlattı. Federasyon yetkilileri ile görüşmesinden sonuç alamayan baba Türk, gözyaşı dökmesine gönlü razı gelmediği oğlunun masraflarını karşılamak için ahırındaki ineğini satıp, ücreti de federasyon hesabına yatırdı. Babasının girişimleri ile milli takım kafilesine giren Türk, ilk kez çıktığı yurt dışında 86 kiloda şampiyonaya katıldı. Milli forma altında ringe çıkan Türk, katıldığı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda, Avrupa üçüncüsü oldu.

AİLEYE ALMANYA'DAN JEST

Almanya'da yaşayan eski Türkiye Boks Federasyonu asbaşkanlarından Yılmaz İlkay Arın, genç sporcunun başarısı ve babasının fedakarlığına kayıtsız kalmadı. Aile ile temasa geçen Arın, Almanya'dan Trabzon'a gelerek, memleketine bronz madalya ile dönmenin mutluğunu yaşayan milli boksörü ziyaret etti. Ziyarette sürpriz yapan Arın, satın aldığı yeni büyükbaşı aileye hediye etti.

HEDEF, ALTIN MADALYA

Hayalinin, dünya şampiyonası ve olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyen Oğuzhan Türk, "Bundan sonraki şampiyonalarda daha iyi dereceler almak için daha çok çalışacağım. Önümüzdeki ay, Samsun'da büyükler şampiyonası var. Oradan da inşallah başarı elde ederim. Hayalim ve hedefim, dünya şampiyonasına katılırsam orada inşallah İstiklal Marşı'mızı okutmak. İnşallah altın madalyayı alıp, ülkemi Avrupa'da ve dünyada temsil ederim" dedi.

'BİRAZ BURUK GURUR OLDU'

Baba Güngör Türk, "Oğlumu Erzurum kampına göndermiştim. Seçmeleri kazandı. Çocuğum beni ağlayarak aradı, 'Seçmeleri kazandım, Avrupa'ya gideceğim' dedi. Sevindik, gururlandık. Oğlum bir gün sonra morali bozuk yine aradı, 'Oğlum ne oldu, sakatlandın mı?' diye sordum. Oğlum bana, 'Federasyon parası olmadığı için bizi Avrupa'ya gönderemiyor. Kendi imkanlarınızla gidin' dedi. Bende de o kadar nakit para yoktu. Oğluma, 'Sen üzülme, seni bir şekilde göndereceğim' dedim. İneğim vardı, onu satıp, verdikleri parayı banka hesabına yatırdım. Böylelikle çocuğumu Avrupa'ya gönderdim. Çocuğum Avrupa'da 3'üncü oldu. Gururlandık ama biraz buruk gurur oldu. O sıkıntıları yaşamasaydık, belki benim çocuğum 1'nci olacaktı. Oğlum dönüşte İstanbul'a geldi. Oradan buraya uçak biletini de ben almak zorunda kaldım" diye konuştu.

'BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILMASI LAZIM'

İlgilisi için Yılmaz İlkay Arın'a teşekkür eden baba Türk, "Eminim ki Cumhurbaşkanımızın bundan haberdar değildir. Haberi olsa illaki müdahale eder. Çünkü Cumhurbaşkanımız sporu seven bir insan. Sporcuya yardım etmedikten sonra bu federasyon niye var? Yılmaz bey, aradı; bu olaya çok üzüldüğünü ve bize inek hediye etmek istediğini söyledi. Ben de gerekirse yine inek satıp, çocuğumu Avrupa'ya gönderebileceğimi söyledim. Şu anda yine Avrupa seçmeleri var. Seçilse yine bir inek satıp, gönderirim. Bu sefer belki de Yılmaz beyin getirdiği ineği satacağım. Yılmaz beyden Allah razı olsun. Bu çocuklara sahip çıkılması lazım. Bu çocuklar nasıl başarılı olsun. Çocuğun motivasyonunu kırmamalıyız. Paran varsa maçlara git, paran yoksa gitme. Bu olmamalı" diye konuştu.

'TÜRK SPORUNA YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yılmaz İlkay Arın da genç sporcuyu tebrik ederek, "Bu hikayeyi duymamız tabii ki üzücüydü. Şunu belirtmek isterim ki boksu yakından takip eden bir insan olarak federasyonumuzun yanlış uygulamalarından dolayı sporcuların ailelerinin kendi imkanları ile kredi çekerek, malını satarak sporcuyu Avrupa'ya yolluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu durumlardan haberi olmadığından eminiz. Federasyonun Avrupa'ya hak kazanan sporcuları götürme bütçesi yeterlidir. İnşallah bir daha böyle durumlarla karşılaşmayız. Elimizden geldiği kadar Türk sporuna yardım etmeye devam edeceğiz. Almanya'daydım. Güngör bey kardeşimizin ineğini satıp, oğlunu Avrupa'ya gönderdiğini duyunca ben de emek parasının gitmesine içim el vermedi. Kendisini aradım, sağ olsun o da hediyeyi kabul etti. Almanya'dan bu ineği kendim teslim etmek için geldim. İnşallah daha çok başarılarını bekliyoruz. Sporcu kardeşlerine tavsiyem, heveslerini kırmayıp, çalışmalarına devam etsinler. Bu sürecin değişeceğine inanıyorum. Devletimizin gerekli kurumları bu konuya el atacağına eminim" dedi. (DHA)