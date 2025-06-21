İnek oluğa sıkıştı, köylüler seferber oldu

BOLU - Bolu'da Yazören köyünde merada otlayan bir inek, su içmek için yaklaştığı oluğun içine girerek sıkıştı. Köylüler ineği kurtarmak için seferber oldu.

Olay, merkeze bağlı Yazıören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada otlayan bir inek, su içmek için oluğa yaklaştı. Sonrasında oluğun üzerine çıkan inek, oluğun içine girdi. İneğin sığabileceği genişlikte olan oluktan çıkamayan ineği yoldan geçen bir vatandaş fark etti. İneği kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan vatandaş başarılı olamayınca köy halkından yardım istedi. Bölgeye gelen köylüler, uzun uğraşlar sonucunda traktöre bağladıkları kepçe yardımıyla ineği havaya kaldırarak bulunduğu yerden çıkardı. Köylüler daha önce de benzer olayların yaşandığını ve birkaç ineğin daha aynı şekilde oluğa sıkıştığını belirtti. Köylüler, "Buraya demir koruma yapılması şart. Her an bir hayvanın daha başına iş gelebilir" diyerek çözüm çağrısında bulundu.