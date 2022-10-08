İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İsmail Karaca (48) yönetimindeki 63 SL 439 plakalı panelvan minibüs, zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı İnegöl- Yenişehir kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Karaca, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arkasında kapalı römork bulunan minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Yenişehir İnegöl Bursa Güncel Haberler

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