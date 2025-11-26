İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, 2'nci Lig Hedefli Yeni Sezona Başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 16 ila 17 yaşındaki tamamı İnegöl'de doğan sporculardan oluşan, TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon çalışmalarına başladı. Kendilerinden yaşça büyük, 20 ila 30 yaş aralığındaki futbolcularla ligde mücadele edecek kadın futbol takımının sporcularının bu yılki hedefi, 2'nci Lig'e yükselmek.

TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de mücadele eden İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, geçen sezon play-off maçlarında yarı finalde Orbit Karabağlar Spor Kulübü'ne 2-1 yenilerek 2'nci Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. 16 ila 17 yaşındaki tamamı İnegöl'de doğan sporculardan oluşan takım, müsabakanın dönüşünde ilçede meşalelerle karşılanarak taraftarının desteğini arkasına aldı ve motivasyonunu yükseltti. Yeni sezon çalışmalarına başlayan İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı'nın bu yılki hedefi 3'üncü Lig'i şampiyon tamamlayarak Kadınlar 2'nci Lig'ine yükselmek.

'BURSA'DA U-17 ŞAMPİYONU OLDUK'

11-12 yaşlarında sporcuların takıma katıldığını ve bugünlere hep birlikte geldiklerini belirten İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sezai Çelik, "11-12 yaşlarında almış olduğumuz bu çocuklarla, önce Bursa'da U-17 şampiyonu olduk. Şampiyon olurken de futbolcuların yaşları 15-16'ydı. Sonrasında 3'üncü Lig'de mücadele etmeye başlık. Geçen sezon grubumuzda bu çocuklar şampiyon oldu. Nihayetinde statü gereği 2'nci Lig'e çıkmak için play-off maçlarına başladık. İlk maçlarımızı Balıkesir'de, tarafsız sahada, İzmir takımıyla tamamladık. Çeyrek finalde Kütahya Dumlupınar'ı, Eskişehir'de eledik. Sonrasında yine bir İzmir takımıyla, Balıkesir'de karşılaştık. O gün zaten ben açıklamalarımda da söylemiştim, hakemin taraflı tutumuyla o gün elendik" dedi.

'RAKİPLERİMİZ 20 İLA 30 YAŞLARI ARASINDA'

Takımda bulunan futbolcuların tamamının İnegöl'de doğan sporculardan oluştuğuna dikkat çeken Çelik, "11-12 yaşında aldığımız çocuklar, 16-17 yaşına geldiler. Burası profesyonel lig olduğu için karşımızdaki rakipler, 20 ila 30 yaşları arasında, üst liglerde top oynayıp, yeniden bu liglere geri dönen sporculardan oluşuyor. Geçen sene en çok da bir forvet ve bir ablaya ihtiyacımız vardı. Bu sebepten dolayı aslen İnegöl doğumlu ama Kütahya'da ikamet eden Birsu Şahin'i, birçok yerden teklif almasına rağmen biz transfer ettik. Takımımızın kaptanı olacak, aynı zamanda çocuklarımıza ablalık yapacak. Yönetime de takviyeler yaptık. Hedefimiz 2'nci Lig'e çıkmak" diye konuştu.

'ERKEKLERLE FUTBOL OYNARKEN GÖRDÜM VE TAKIMA GETİRDİM'

İlçede yetenekli gençlerin olduğunu söyleyen Sezai Çelik, "Çocuklarımızı her türlü kötülüklerden kurtarmak için bütün kulüplerin alt yapılarına önem vermelerini tavsiye ediyorum. Birçok semt sahalarının yapılması tercihimizdir. Orhaniye Voleybol'u görüyorsunuz; ne kadar güzel gidiyor. Bu arada çocuklarımız, İnegöl çocuğu. Bir tanesini Tahtaköprü'de erkeklerle top oynarken gördüm. Onun babasını buldum, görüştüm ve takıma getirdim. Alt yapıya önem veren takımlara destek verilmesini diliyorum. Aynı zamanda kız çocuklarının olduğu yere daha fazla destek verilmesini umuyorum" dedi.

'İNEGÖL'DEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı kaptanı Birsu Şahin (20) ise İnegöl halkından destek beklediklerini ifade ederek, "İl sezonumuzun ilk antrenmanına başlayacağız. Hedefimiz 2'nci Lig'e çıkmak, İnegöl'den destek bekliyoruz. Hedefimiz 2'nci Lig'de bitmeyecek. 2'den 1'e, 1'den Süper Lig'e giden bir hedefimiz var" diye konuştu.