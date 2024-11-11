İnegöl Ormanında Silahla Öldürülmüş 3 Kurt Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen Ömer Cabir, 100'er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş 3 kurt buldu.

İnegöl'de Fevziye Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, bir kurt ölüsüyle karşılaştı. Yürüyüşe devam eden Cabir, 100'er metre aralıklarla, 2 kurdun daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Cabir, kurtların avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.